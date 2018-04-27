【港股收評】中移動(00941-HK)發力 惟騰訊(00700-HK)仍未收復390元

港股在午後升幅擴大，力迫30300點收市，表現令人感到喜出望外，可是成交額卻不足千億元，反映出市場承接力不足，所以對午後的升幅感到懷疑。隨著下周二，即5月1日為勞工節假期，相信下周一，即4月30日當日成交應會較淡靜，投資者在下周不宜太大動作，待市況穩定時才作出更全面部署。

恆生指數收市報30280點，升272點；國企指數收市報12066點，升117點，成交額為974.79億元。

今日表現最差的藍籌股為蒙牛乳業(02319-HK)。蒙牛表現如此疲弱，如同業伊利(600887-CN)今日股價跌停板有關。其實蒙牛早前表現如此強勁，今日借伊利業績不濟而出現調整是相當正常。蒙牛往後股價會否再下跌？機會不少，畢竟蒙牛今年內累計升幅已超過一成，遠優於大市整體表現，所以股價再出現調整絕不為奇。投資者若對內地消費股有信心，可以待市況回落時再考慮低撈相關股份。

油股今日為表最佳股份，其中中國石化(600028-CN)(00386-HK)H乃是今日表現最佳的藍籌股，全日升幅達到4.5%。中石化H股表現理想，與該公司首季業績公布後獲連番獲大行唱好有關。其實近期油價上揚已帶動油股股價累積了相當多升幅，可是油價卻未必可以突破每桶70美元水平，所以不建議投資者於下周一時追貨。

中資電訊股今日獲大行追捧，中國移動(00941-HK)股價在午後升幅明顯擴大，並以全日最高位收市，表現實在超出預期。下周一會否出現借勢調整，看來機會相當大，所以投資者屆時不宜再高追。

至於重磅股騰訊控股(00700-HK)今日最終仍然無法企穩在390元收市。好友又無需要太失望，請保持耐性，看看在業績期先後是否可以收復410元。

2018年4月27日下午5時11分

文﹕張偉倫

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