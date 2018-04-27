交通銀行(03328-HK)一季度淨利200.91億元 同比增長3.97%

交通銀行(601328-CN)(03328-HK)公告稱，2018年一季度利息淨收入人民币304.69億元，同比減少人民币7.48億元，降幅2.40%。手續費及傭金淨收入人民币108.44億元，同比減少人民币4.35億元，降幅3.86%。實現淨利潤(歸屬于母公司)人民币200.91億元，同比增長3.97%。撥備覆蓋率165.85%，較上年末上升11.12個百分點；撥備率2.49%，較上年末上升0.18個百分點。不良貸款率1.50%。

報告期末，集團客戶存款餘額為人民币57,187.12億元，較上年末增加人民币1,733.46億元，增幅3.13%。其中，公司存款佔比為68.72%，較上年末下降0.82個百分點;個人存款佔比為31.23%，較上年末上升0.83個百分點。活期存款佔比為42.02%，較上年末下降3.21個百分點;定期存款佔比為57.93%，較上年末上升3.22個百分點。

2018年3月末，集團資本充足率14.00%，一級資本充足率11.81%，核心一級資本充足率10.74%，均滿足監管要求。

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