謝金河：美元買點出現

從去年以來，被問到最多的問題是：美元可以不可以買？就連年初，有一天天氣很冷，在陽明山花藝村泡湯，也有一位上了年紀的朋友在溫泉池內問我可不可以買美元？那時美元指數在 89 左右，我告訴他，美元在低檔，下檔有限，但美元轉強，可能要在半年後。從川普進白宮，美元跌跌不休，讓習慣買美元投資的人全部都賠錢。但這三個月，美元已不再頻頻破底，美元正式進入打底階段，幾個月後可能出現多頭排列。這一段時間，美元指數在 88 到 91 之間震盪，這一週美中貿易戰升高，美元在美國公債殖利率站上 3% 後明顯轉強，美元指數衝上 91.39，這是近半年美元的新高點。目前美元指數年缐逐漸下降，再過幾個月後，美元打底完成，如果形成多頭排列美元可能出現一波漲勢，此時全球熱錢可能加速回流美國，這時全球股市可能出現比較深的回檔。



美元走高，台幣從 29.035 回跌到 29.71，外資淨匯出，尤其賣超台積電力道加大，增加了台幣貶值的壓力，亞洲貨幣也跟著貶值，最近港元大貶，可以看出亞洲最敏感的熱錢在撤離香港，這是最敏感的錢開始轉向。



美元匯價仍在打底，股市也跟著上下波動，要注意的是美元完成多頭排列的架構，這是全球股市最重要的多空分水嶺。而從長缐投資的角度來看，現在逢低可以承接美元。



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