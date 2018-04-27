國際巨頭上調有機矽價格 多股有望受益

全球有機矽巨頭德國瓦克26日發布漲價函，上調大中華區所有功能性有機矽産品，最高漲幅達20%。

民生證券認為，近年來，全球有機矽單體的生産一直保持健康的發展態勢，2017年國際有機矽單體年産量達到了457萬噸。因國内有機矽單體技術獲得突破，國外巨頭盈利主要通過一體化的競争策略發展下遊矽橡膠、矽油等深加工産品。預計2020年全球有機矽單體産能將達到550萬噸/年，2025年將達到600萬噸/年。全球有機矽行業市場集中度相對較高，前五家企業産能占比達46%。

中國有機矽單體競争力靠前企業縱向一體化發展趨勢明顯。A股中，新安股份(600596-CN)具備34萬噸/年的有機矽産能，并圍繞有機矽單體的合成，搭建了完整有機矽産業鏈，最終形成以有機矽單體為主的有機矽系列産品。合盛矽業(603260-CN)上下遊整合能力強，縱向一體化布局優勢明顯的。三友化工(600409-CN)産業資源配套完善的，公司具備20萬噸/年有機矽生産能力，依托公司氯堿工藝，形成了“兩堿一化”的發展循環模式，擁有純堿、化纖、氯堿、有機矽四大主業的核心技術，産業配套完善。

來源：證券時報網

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