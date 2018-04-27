百度一季度淨利潤增長277%，金融業務分拆進入尾聲

北京時間4月27日上午，百度公布了2018年一季度未經審計的財務報告。本季度采用新的會計準則，總營收209億元人民币，同比增長31%;淨利潤67億人民币(約合11億美元)，同比增長277%，非美國通用會計準則下，淨利潤57億人民币(約合9.14億美元)。

同一天，愛奇藝也發布了IPO以來首份財報。完成上市後百度仍是愛奇藝控股股東。財報顯示，愛奇藝一季度淨虧損同比收窄至人民币3.957億元(約合6310萬美元)，相比之下去年同期的淨虧損為人民币11億元。

百度董事長兼CEO李彥宏評價，百度在今年起步強勁，核心業務增長迅速，“夯實移動基礎，決勝AI時代”的戰略繼續 推進;搜索與信息流的雙引擎組合展現了其商業化能力。

百度CFO餘正鈞則表示：“過去一年裡，我們在業務上通過剝離非核心業務和加大AI驅動型業務的投入，實現了前所未有的聚焦。”

可以看到的是，在業務聚焦上，不久前百度高級副總裁朱光透露百度金融正在完成拆分，已經進入尾聲。今日百度財報稱，百度計劃轉讓百度金融服務業務的多數股權。與百度金融服務業務有關的總資産為470億元人民币(合75億美元)，負債總額為412億元人民币(合66億美元)。

截至美國時間周四收盤，百度股價上漲7.28美元，收報238.69美元，漲幅3.15%。財報發布後，百度股價在盤後交易中上漲13.31美元至252.00美元，漲幅5.58%。

來源：一財網

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