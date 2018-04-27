滬指小幅收漲創業板指漲逾1% 白馬股集體下挫

滬深兩市周五早盤高開低走，随後均快速殺跌，探底反彈震蕩調整一段時間後，中國平安(601318-CN)、伊利股份(600887-CN)等績優白馬股集體下挫，再度出現跳水行情。午後指數探底回升，在保險、石油石化等權重板塊的帶動下，滬指強勢翻紅，創業板指漲逾1%。滬指收報3082.23點，漲0.23%，成交額1795億。深成指收報10324.47點，漲0.31%，成交額2326億。創業板收報1805.60點，漲1.37%，成交額837億。

盤面上，市場氛圍稍顯轉暖，個股總體漲多跌少。今日多隻白馬股逆市重挫，伊利股份、海信電器(600060-CN)跌停，光明乳業(600597-CN)跌逾8%，中國平安盤中一度跌逾7%，收盤下跌逾3%。醫藥生物板塊成市場最大熱點，在行業板塊中漲幅居首，券商、環境保護、石油、煤炭等板塊位列漲幅榜前列。芯片概念股今日現較大幅度回調，食品飲料、航空、釀酒、國防軍工等板塊跌幅靠前。

熱點板塊方面，今日醫藥股全面爆發，板塊各個分支全部居于板塊漲幅之首，且愈演愈烈，醫藥概念紛紛暴漲，白雲山(600332-CN)、永安藥業(002365-CN)等多股漲停，10多隻個股漲幅超5%。根據醫藥板塊目前已披露的年報和一季報情況來看，2017年整體業績明顯回暖。具體數據顯示，有191家公司整體收入增長13%，淨利潤增長21%，利潤增速較2016年明顯加快，且整體毛利率提升2個百分點。

券商股盤中集體走強，國金證券(600109-CN)漲逾4%，山西證券(002500-CN)、華泰證券(601688-CN)漲逾3%。

從技術上來看，上證指數當前承壓5日均線、10日均線，弱勢格局或將延續；較長的下影線顯示出指數下跌意願并不強烈，而市場情緒引起的抛售較為嚴重。創業板走勢強于主板，大部分時間以紅盤運行，圍繞在1800點整數關口處震蕩整理。

開源證券認為，A股走勢很可能是節前挖坑節後填滿，對于業績增長确定性高而股價短期受大盤下跌拖累的優質成長股不妨采取逢急跌低吸策略或幹脆持股不為所動，而對于財報爆出業績變臉的危險品種則是越早抽身出局越好。對于芯片、國産軟件類的貿易戰受益板塊，等到回調後再介入。

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