歐股盤前─歐洲央行維持利率不變 指數期貨走跌

歐洲央行 (ECB) 週四公布利率決議，維持三大基準利率不變，一如預期；週五 (27 日) 歐股盤前，主要指數期貨走跌。
台北時間週五下午 2 點 33 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.25%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.08%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.06%。
根據 CNBC 報導，歐洲央行維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變，皆符合預期。
歐洲央行在聲明中重申，將維持超寬鬆貨幣政策立場，「政策利率仍將維持低位，直至 QE 計劃結束『很久之後』」。
聲明也提到，每月 300 億歐元淨資產購買計畫，會持續到 2018 年 9 月，如有必要將延長。
歐洲央行總裁德拉吉認為，2018 年以來，歐元區經濟成長轉趨溫和，但他暗示，仍對歐元區經濟有信心。
德拉吉稱，核心通膨率還未出現趨向上升的信號，仍須藉由寬鬆政策，支撐經濟成長與通膨。
週五包括空中巴士 (Airbus)、賓士汽車母公司戴姆勒集團 (Daimler)、義大利眼鏡製造商 Luxottica、西班牙 BBVA 銀行、瑞典家電製造商 Electrolux、蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland)，以及默林娛樂 (Merlin Entertainment)，都將發布營收。
經濟數據方面，週五法國將發布首季 GDP 與 4 月 CPI，德國將公布失業率。