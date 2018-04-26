北京北辰實業股份(00588-HK)一季度淨利1.8億元 同比降39.61%

北京北辰實業股份(00588-HK)公告稱，2018年第一季度營業收入17.27億元人民币，同比降43.09%;歸屬于上市公司股東的淨利潤1.8億元人民币，同比降39.61%;基本每股收益0.05元，同比降44.44%。

2018年1–3月，就房地産開發而言，在土地儲備方面，公司實現新增土地儲備總建築面積21.86萬平方米(計容建築面積17.28萬平方米)，同比下降17.48%，權益土地儲備總建築面積13.12萬平方米，同比上升1.08%;在工程建設方面，公司實現新開工面積80.70萬平方米，同比上升116.30%，開復工面積614.48萬平方米，同比上升61.54%;在項目銷售方面，公司實現簽約面積36.38萬平方米，簽約金額人民币56.24億元，同比分别上升35.80%和10.02%，結算面積6.14萬平方米，結算金額人民币11.32億元，同比分别下降70.48%和53.05%。

2018年1–3月，就持有型物業而言，會議中心業態，項目總建築面積32.64萬平方米，實現總經營收入人民币13,347萬元;寫字樓業態，項目總建築面積36.50萬平方米，實現總經營收入人民币17,520萬元;酒店業態，項目總建築面積29.22萬平方米，實現總經營收入人民币17,003萬元;公寓業態，項目總建築面積17.97萬平方米，實現總經營收入人民币6,428萬元;商業業態，項目總建築面積8.02萬平方米，實現總經營收入人民币1,033萬元。

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