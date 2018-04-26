中信銀行(00998-HK)一季度淨利121.66億元 同比增6.82%

中信銀行(00998-HK)公告稱，截至2018年3月31日止第一季度經營收入397.92億元人民币，同比增5.13%;歸屬于公司股東的淨利潤121.66億元人民币，同比增6.82%;基本每股收益0.25元，同比升8.7%。利息淨收入242.11億元人民币，同比下降3.57%;非利息淨收入155.81億元，同比增長22.28%。淨息差1.87%，同比上升0.08個百分點;非利息淨收入佔比39.16%，同比提升5.49個百分點。

截至報告期末，集團核心一級資本充足率8.58%，比上年末上升0.09個百分點;一級資本充足率9.42%，比上年末上升0.08個百分點;資本充足率11.85%，比上年末上升0.20個百分點。

截至報告期末，集團不良貸款餘額560.08億元，比上年末增加23.60億元;不良貸款率1.70%，比上年末上升0.02個百分點;撥備覆蓋率187.84%，比上年末上升18.40個百分點;貸款撥備率3.19%，比上年末上升0.35個百分點。

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