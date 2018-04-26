宏全自結首季純益2.59億元 每股賺0.89元

飲料包材及充填代工廠宏全 (9939-TW) 今 (26) 應主管機關要求，公布今年首季的自結獲利數，宏全第 1 季歸屬母公司稅後純益為 2.59 億元，季增 4.26 倍，年減 30.67%，每股純益為 0.89 元。

宏全自結第 1 季獲利較去年同期出現逾 3 成的下滑，主要是因去年第 1 季大陸認列單一客戶一次性退補金額 5100 萬元人民幣，墊高比較基期，如扣除此一退補金額，大陸本業仍較去年同期成長，毛利率也保持相同水準。

而法人預估，宏全今年在各區的佈局規劃、訂單落實、成本控制、提升稼動率、大陸持股增加為 94.17% 的情況下，今年營收及獲利預估將有 2 位數的成長。

宏全主管並指出，宏全且東南亞今年首季獲利成長逾 3 成以上，台灣獲利持平，因增加客戶移轉之熱充線及鋁泊包產線，試產調適期間，逐月拉升產能利率，目前已達客戶需求量；同時，台灣營業稅率從 17% 增加至 20%，在所得稅、產線增加的情況下，獲利仍維持淡季該有的水準。

展望宏全第 2 季及全年營運概況，除台灣新產線加入營收及獲利貢獻之外，中國大陸地區飲料市場銷售量持續保持增長，近 2 季增長約 9-11%，其中瓶裝水、即飲茶飲料近 2 季皆有雙位數成長。

宏全近年來爭取與多家客戶配合中長期策略合作，今年包與客戶新增 3 條包裝水線，下半年將有較大規模產量開出；而宏全 QR-Code 塑蓋在近 2 年已成功帶動年輕人喝飲料掃碼的習慣，直接線上兌獎領紅包，業務拓展相當順利，未來將持續推廣及普及至其他飲料客戶。宏全在中國營運仍保持其成長性，仍持續調整產線配置，新增多家飲料大廠代工訂單，爭取與客戶共同發展。

而東南亞地區人口有 6.4 億人，在近幾年人均所得、GDP 持續增長，在龐大人口紅利的推動下，目前尚未滿足食品及飲料的需求空間，今年宏全在緬甸也有新產線開出，以及爭取國際與當地客戶訂單配合，逐步提升整體效益。另外，宏全也積極佈局非洲版圖，除在莫三比克設廠之外，今年 3 月也與北非阿爾及利亞客戶簽約設廠，持續爭取非洲訂單及客戶合作機會。