正利控股入股盧華先生家族集團旗下「AVA系列」住宅項目 開拓地產投資業務

香港, 2018 年 4 月 26 日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司（「正利控股」或「公司」，股份代號：3728.HK）欣然宣佈，於日前與資深投資者盧華先生家族集團旗下永成地產投資有限公司（「永成地產」）簽署合作框架協議，購入「AVA 系列」住宅項目股份，雙方將通過合作框架協議，建立全面的長期合作夥伴關係。今日 (4 月 26 日) 正利控股有限公司主席吳彩華先生聯同永成地產投資有限公司經理蔡仁輝先生舉行新聞發佈會，就是次計劃進行闡述，並為公司未來發展作詳盡推介。



是次「AVA 系列」大南街住宅項目位於深水埗南昌街與石硤尾街段，坐擁西九龍核心區優勢，為該系列於九龍區第 4 個重點項目，往返各區交通四通八達，附近一帶提供眾多特色精品店舖食肆，消閒配套方便，將為項目帶來正面的影響，除自用外，租值潛力亦看高一線，相信將備受上車客及投資人士垂青。項目計劃將以單幢式精品住宅發展，主打細戶型單位，預計最早於今年下半年推出市場。



正利控股有限公司主席吳彩華先生表示，公司很高興及榮幸能與資深投資者盧華先生家族集團旗下的永成地產開展合作，永成地產獨到的投資眼光、敏銳的市場觸覺及對高品質的追求，與正利控股的業務優勢及發展理念是一致的。公司將進一步鞏固其與永成地產及盧華先生家族集團的合作關係，使公司的業務發展更多元化。是次參股「AVA 系列」住宅項目，為公司發展的又一里程碑。公司初次踏足地產投資市場，便獲得盧華先生家族集團的支持，這對集團的長遠發展有積極正面的推動作用，猶如注入一劑強心針。



吳先生續稱，公司對香港建築市場尤其是精品公寓的發展前景充滿信心，將會在未來繼續參與香港地產市場，拓展地產投資業務。同時，公司有信心能夠繼續擴大市場佔有率及維持其於香港建築總承建行業的活躍狀態，將致力為廣大市民提供更好的服務，及為股東帶來更高的投資回報。



永成地產投資有限公司經理蔡仁輝先生亦表示，永成地產過去曾發展多個市區精品式住宅，均錄得市場熱烈的反應。基於市場龐大的上車需求，預期是次「AVA 系列」項目將同樣受到市場的青睞。永成地產對正利控股的工程服務品質給予高度肯定，正利控股作為上市公司，在品質監控及企業管治上均是信心的保證，除此之外，於項目發展前期，正利控股更可為項目提供專業的咨詢意見，這將有利於項目的整體發展。永成地產希望以是次合作為契機，在日後計劃發展的多個精品項目中，與正利控股建立長遠而穩定的合作關係，為香港市民提供高質素的產品。



關於正利控股有限公司

正利控股有限公司為香港交易所上市公司（股份代號: 3728.HK），是香港的一名總承建商，其成員成立於 1998 年，服務範圍包括底層結構建築工程、上蓋建築工程及維修、保養、改建及加建工程。公司擁有一支經驗豐富的專職管理團隊，具備建造業的豐富知識及項目管理經驗，持續為客戶提供高品質的服務。2016 年 3 月，公司首次於香港聯合交易所創業板上市，並於 2017 年 9 月轉至主板。自上市以來，公司業務持續穩步發展，集團 2017 年收入比 2016 年增長 22%。



欲瞭解更多正利控股的資訊，請瀏覽公司網站：http://www.chingleeholdings.com。



關於永成地產投資有限公司

永成地產投資有限公司為資深投資者盧華先生家族集團旗下公司，其集團紮根於香港地產投資市場超過 50 年，其投資項目所涉及的範疇廣泛，包括：住宅、商業、工業大廈、舖位、豪宅及舊樓併購等等。

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