中國平安(601318-CN)(02318-HK)派發30周年特別股息

中國平安(601318-CN)(02318-HK)公告稱，2018年第一季度實現淨利潤289.51億元(人民幣.下同)，同比增長12.5%；歸屬於母公司股東的淨利潤257.02億元，同比增長11.5%；歸屬於母公司股東的營運利潤282.00億元，同比增長17.7%。如果按保險子公司執行修訂前的金融工具會計準則的法定財務報表利潤資料計算，集團歸屬於母公司股東的淨利潤305.48億元，同比增長32.5%。同時，為回饋股東，中國平安建議派發公司30周年特別股息，每股派發現金股息人民幣0.20元，分紅總額達36.56億元。

一季度，平安持續深化「金融+科技」、探索 「金融+生態」的戰略規劃，不斷優化產品和服務體驗，推動各項業務穩健增長。壽險及健康險業務規模保費達2,305.85億元，同比增長24.9%，新業務價值為198.97億元，新業務價值率為30.2%；財產保險業務實現保費收入632.17億元，同比增長17.8%，綜合成本率95.9%，持續優於行業；銀行零售業務轉型成效顯著，零售客戶資產較年初增長9.2%，零售存款餘額較年初增長13.4%。

平安客戶及使用者規模持續增長。截至2018年3月31日，平安集團個人客戶總量1.73億，同比增長25.4%，其中29.7%的客戶同時持有多家子公司合同，第一季度新增客戶1,252萬。同時，平安互聯網業務持續深化發展，截至2018年3月31日，平安互聯網用戶量4.59億，同比增長22.0%，其中APP用戶量3.94億，同比增長48.8%。

平安以科技引領業務變革，不斷加強核心技術研究和自主智慧財產權掌控，截至2018年3月31日，專利申請數累計達4,418項，較年初增長1,388項。

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