【華冠投顧】台股會跌到何時？一個觀念就能一目瞭然！

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描

今日新低點的個股：長黑跌破年線的 3105 穩懋、高點大幅回落的 2456 奇力新、回測月線支撐的 2031 新光鋼、長黑跌破月線的 3708 上緯、回測半年線 2367 燿華。

今日新高點的個股：漲多創高拉回的 4147 中裕、利多漲多的 1795 美時、橫向整理突破 8489 三貝德、空方整理的 2448 晶電、不畏大跌強勢上漲的 4190 佐登 - KY

大盤趨勢 & 類股行情

由於融資始終未能減少，大盤今天續殺向下，儘管市場傳出美國殖利率飆升的問題，但是長線來看，升息本就會影響債券殖利率，股市當然也是受到波及。不過，升息是短空長多，股市會反應一季左右的時間，後續股市都能夠緩步向上。目前就台股的線型來看，波段行情將遞延到下半年。

今天中小型類股整理，首當其沖的就是離岸風力發電，包括 2031 新光鋼、9958 世紀鋼、3708 上緯投、2013 中鋼構等，股價多數打到跌停，後續將觀察月線仰角的變化，以決定後續支撐的點位。而強勢的族群則多數在於跌深反彈，或是遇支撐上揚的個股，包括 5483 中美晶、3026 禾伸堂、1312 國喬、1720 生達，以及強勢生技的 4190 佐登 - KY

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。