眼科終止協議30日出爐 合富-KY業外進補、金額上看1300萬美元

合富 - KY(4745)代理的眼科產品之原廠 TearScience 因被強生 (Johnson &Johnson) 併購，雙方將終止代理合約，正式協議將於 4 月 30 日出爐，據了解，強生必須買回庫存並就已投入的成本進行賠償，預估合約金額近 1300 萬美元，折合新台幣約 3.8 億元，對獲利將有一次性貢獻，但認列方式尚待實際合約出爐。TearScience 的眼科產品是合富近幾年營運的重心之一，在中國洽談超過 10 省的經銷代理，也簽訂百張以上的合作意向書，並完成百台的裝機。詎料，TearScience 在 2017 年 9 月被國際大廠強生以 2.5 億美元併購，合富也在同年 10 月 30 日接獲通知，既有合約將在 2018 年 4 月 30 日終止。



合富日前表示，此產品去年營收貢獻約 4400 萬元，投入行銷成本超過千萬美元，依照合約獲得賠償則是最壞的情形，希望可以爭取繼續合作。不過，據了解，最終結果仍是雙方將終止代理合約，正式協議將於 4 月 30 日出爐。



由於雙方先前簽訂的合約，合富將歸還庫存，並就已簽訂客戶及行銷維修人力等投入成本要求賠償，據了解，解約合約金額近 1300 萬美元，折合新台幣約 3.8 億元，對獲利將有一次性的貢獻，但認列方式尚待實際合約出爐及會計師認定。







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