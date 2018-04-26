【大行報告】中金：萬洲(00288-HK)增長前景不變 維持「推薦」評級

中金發表報告指，萬洲(00288-HK)今年首季盈利增速小幅低于該行此前按年增30%左右的預期，主要受美國屠宰業務營業利潤大幅下滑影響。而首季中國業務營業利潤增34.6%，受益于生豬和豬肉價格的下行周期，歐洲業務營業利潤則持平。

該行認為，集團美國業務全年增長前景保持不變，預計營業利潤持平，盈利增速超30%。主要驅動力將來自7000萬至8000萬美元財務費用的節省，和10個點左右的有效稅率下降，根據管理層指引，可節省8000萬至9000萬美元。而歐洲業務預計今年盈利持平，今年随着部分工廠開工率的進一步提升，銷量增長趨勢有望延續。預計豬肉價格疲軟有望提升歐洲下遊業務利潤率，疊加銷量增長因素，或將抵消歐洲上遊業務的壓力。

至于中國業務，該行預計盈利增速有望超10%。考慮豬肉價格下行周期，以及公司改善産品結構和擴展渠道的努力，預計全年下遊銷售有望實現高單位數增長，利潤率進一步提升。

中金維持對萬洲今明兩年盈利預期12.8億美元和14.2億美元，并維持今年底10.51元的目标價，考慮公司穩定的長期增長前景保持不變，重申「推薦」評級。

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