金沙中國首季收入淨額按年升59%

金沙中國有限公司(01928-HK)公布，控股股東LasVegasSandsCorp截至2018年3月31日止季度業績。根據美國公認會計原則，金沙中國的總收益淨額由2017年第一季18.4億美元增至2018年第一季的21.6億美元，增幅為17%。金沙中國的收入淨額由2017年第一季的3.5億美元增至2018年第一季的5.57億美元，增幅為59%。2018年第一季的折舊及攤銷開支為2.64億美元，而2017年第一季則為3.21億美元。該減少乃主要由於集團的樓宇、樓宇裝修及土地改善工程的估計可使用年期的變更於2017年7月1日。
開始的賬目入賬為會計估計變更。2018年第一季的經扣除資本化金額後的利息開支為8900萬美元，而去年同季則為7800萬美元。集團於2018年第一季的加權平均借款成本約為3.5%，而2017年第一季則為3.0%。2018年第一季的非控股權益應佔收入淨額為1.6億美元，主要與金沙中國有關。資本開支第一季的資本開支共達2.38億美元，包括於澳門1.25億美元的建造、發展及維修活動。
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