7隻5G概念股獲社保基金與QFII共同重倉

據證券日報報道，5G産業相關上市公司盈利能力獲得進一步提升，成為當前場内資金追捧板塊龍頭股的重要原因。截至昨日，已有40家相關公司披露了2018年一季報，報告期内淨利潤實現同比增長的公司達到22家，占比逾五成。其中，梅泰諾、碩貝德、中國聯通、中通國脈、海特高新、中新賽克、邦訊技術等7家公司2018年一季度淨利潤均實現同比翻番。除此之外，還有31家公司披露了2018年一季報業績預告，業績預喜公司達17家，綜合來看，行業景氣度上升態勢明顯。

值得一提的是，作為價值投資引領者的社保基金和QFII均對5G概念股青睐有加。在已披露2018年一季報的相關上市公司中，欣天科技、華脈科技、烽火通信、順絡電子、梅泰諾、長盈精密、紫光國芯等7家公司前十大流通股股東中均出現社保基金和QFII身影，其中，欣天科技、華脈科技、烽火通信、順絡電子等4家公司為上述兩大機構新進持有品種。分析人士認為，随着A股“入摩”時間逐漸臨近，社保基金和QFII重倉持有的5G概念股後市反彈機會或更高，值得期待。

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