港股盤前─美股回穩 港股待變

今天推介股份：聯想控股（3396）- 詳見下，點四

1）受美股週二大瀉拖累，恆指週三低開 150 點後持續偏軟。A 股也回吐但跌幅只是溫和。恆指收盤報跌 309 點，成交金額按日微升至 980 億。滬深港通總成交按日也微升至 127 億，滬港通的 1.9 億淨流入剛巧抵銷了深港通的 1.9 億淨流出。（南下交易將於 4 月 26 日至 5 月 1 日關閉）板塊方面，航空、非澳門博彩股和電力股較特出。萬州（288）和恆安（1044）因績差而走弱；騰訊和兩隻手機設備股也繼續受壓。另外，做空佔大市成交約 11.2%，屬正常水平。

簡評：雖然美股週二大瀉，但亞洲區內股市的調整相對溫和。香港是排在印尼之後表現第二差的亞洲市場，但跌幅也只是 1%。由此推斷，週二美債息的攀升和個別公司的預警看來還沒有令投資者太憂心。另一有趣發現是，滬深港通的明細顯示週二淨買入騰訊的金額達 7.3 億，但週三淨賣出騰訊的金額是 9.8 億。這樣的無定向買賣絶不像國家隊的動作；或許這與期指相關活動有聯繫，情況有如多年前的中移動（941），因佔恆指比重大。據市場消息，還有接貨價 $350 的 ELN 末到期，圖表上看也極差劣，筆者仍然覺得騰訊還有下行風險，現價不是買進的時機。

2）雖然十年期債息攀越 3%，道指週三在波音的優於預期的季績帶動下倒升。指數初段曾跌 201 點，收盤卻倒升 60 點並結束五連跌。標指和納指變化不大，分別上漲 5 點及下跌 4 點。十年期國債債息最新報 3.031%。收巿後面書的季績也優於預期，公司更宣布加大股份回購計劃，市後股價曾升約 5%。其他在市後公佈優績的還有褔特、PayPal 和 AMD。績差的有 AT&T 和 E-Bay。港股 ADR 上升 17 點，拆合等於恆指 30345 點。

3) 5 月 4 日收巿後恆指將公佈季檢結果。現在恆指中最低市值的聯想（992）和招商局（144）有機會被取代。從市值、成交量和行業代表性，有機會被納入的包括申州（2313）、安踏（2020）、石藥（1093）、中生制藥（1177）及中國燃氣（384）。筆者覺得安踏和石藥的機會較高，可關注。

4）H 股全流通的試點公司聯想控股（3396）現價市帳率是 0.96x。考慮到全流通下，法人股需轉 H 股來減持，理論上減持價也應依法不能低於其資產淨值，否則便屬於賤賣資產而無法進行。要吸引 H 股買家，股價上升至 1.1-1.2x 市帳率也不為過，所以現價還有上升空間。

5）個別公司業績簡報 ：

TCL 多媒體 (1070) - 第一季銷售規模實現五年最大增幅；當中中國市場回升而海外市場增長強勁。

海爾電器（1169）- 其附屬青島海爾第一季盈利按年增長達 22.9%。

金風（2208）- 第一季盈利按年增長達 33%。

萬科 （2202）- 第一季盈利按年增長達 29%。

重慶鋼鐵（1053）- 第一季轉虧為盈。

業績較差的包括大連港（2880）及金隅（2009）