【港股收評】騰訊(00700-HK)血肉長城又被打穿 怎麼辦？

要形容股王騰訊控股(00700-HK)最近表現，相信節節敗退應該是最佳形容詞。早前還在談論400元乃是騰訊的支持位時，結果今日連390元亦已失守，不是節節退還是什麼？既然騰訊一直跌穿整數關口，投資者自然會在大市中損手。騰訊下試380元後，會否跌穿380元？目前仍難說，既然如此港股在短期亦難免有好表現。投資者要量力而為，不要加大注碼。

恆生指數收市報30328點，跌308點；國企指數收市報12094點，跌150點，成交額為980.63億元。

騰訊表現實在相當疲弱，會否是科技股見頂的先兆？現時作出有關評論仍是言之尚早。當然可以作出這樣的評論，就是投資者確實對科技股的熱情不如以往，可是今日仍有不少投資者期望能以血肉長城，將騰訊股價守護在390元或以上。結果當然失敗而還。不過從目前走勢而言，騰訊值博率已較以往為高，若騰訊在380元已見有一定支持，投資者可以考慮低撈。目標價多少？難說，一齊仍要視乎下月中公布的首季業績表現如何。

內地航空股近期表現不俗，與內地容許加機票價格有一定關係，再加上近期美元轉強，對油價升勢產生抑制作用。可是航空股近期不時大升後回落，可見此類股份走勢較波動，同時投資者亦傾向先行沽貨獲利，若明日再見升幅，投資者亦可以先行沽貨。

金融股今日表現疲弱，不論是內險或是內銀又或是香港交易所(00388-HK)。目前正在招股的平安好醫生(01833-HK)公開招股表現理想，可是母公司中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股股價仍是平平。惟在短期內，預料平保H股仍可以跑贏大市，無需太擔心。

2018年4月25日下午4時56分

文﹕張偉倫

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