【華冠投顧】大盤開低走高 多頭力守年線

藍慶賜 分析師

受美債殖利率飆升影響，美股開高走低收最低。亞股受美股下跌所牽連全面走低，大盤昨天已跌破年線，早盤更是直接低開，但跌破年線後低開反而有開低走高的契機，果然大盤在開底之後出現大震盪，終場以小跌 19 點作收，多頭力守年線的企圖明顯，雖然大盤沒有站回年線之上，但收一根紅 K 棒，亦是轉折的訊號，有待明日確認。

今天生技醫療股再次成為台股吸金的族群，上市櫃漲停家數有 20 檔其中生技醫療族群就佔 9 檔個股漲停，佔了漲停家數的一半。跟以往不同的是，今天漲停的生技醫療股成交量都有千張以上，表示資金開始認同生技類股。其中成交量超過 3 千張的有 (4111) 濟生、(4190)佐登 KY、(1783)和康生、(1795)美時等 4 檔。另外可留意，新藥股 (6497) 亞獅康 KY 將赴美發行 ADR，預期 5 月掛牌。

離岸風電是緊接著生技股轉強的族群，其中重電指標 (1514) 亞力、風場運營 (5512) 力麒 2 檔先後攻上漲停。依據政策的走向，第一階段是岸上的重電設備會先行建設，第二階段是水下基礎的建設，再來是風機架設。

今日的弱勢股 (3105) 穩懋、(2379)瑞昱、(5481)華韡等個股，回檔修正已經靠近年線，短線趨勢已轉空，如有反彈應先退出觀望。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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