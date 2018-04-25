【華冠投顧】 林驛銘:台股短線出現反彈契機!生技股－先鋒部隊!

美股下挫，台北股市今日繼續往下探，最低來到 10489 點，指數終場下跌 19 點，跌幅收斂，以 10559 作收，成交量 1351 億元，價跌量縮格局。

二周前，提醒各位，小心: 軋完空單，反手殺多單! 結果大盤指數在短短四天時間從 10971 點跌到今天最低 10489 點，快速跌掉將近 500 點空間，並跌到年線之下! 那麼接下來看法是: 上次大盤跌破年線後快速反彈，而這一次再次跌破線，由於快速，負乖離過大，融資出現大減，技術面短線也出現背離，會反彈! 但是整體波段而言跌勢尚未結束仍要小心，因此，建議搶反彈手腳要快，並鎖定當下盤面趨勢主流操作。盤面結構方面: 電子股跌 0.46%，金融股跌 0.02%，傳產股漲 0.2%，OTC 指數漲 0.4%。生技族群為今日人氣強勢族群，20 檔股票當中就有 9 檔生技股漲停板，快佔 1/2 比率，包括濟生 (4111)，佐登 KY(4190)，和康生(1783)，合富 KY(4745)，雙美(4728) 。美時(1795)，保瑞(6472)，安成藥(4180)，泰福 KY(6541) 等漲停板，領先大盤強勢，達爾膚 (6523)，麗豐 KY(4137)，邦特(4107)，立康(6242) 等也同樣大漲! 另外比特幣報價站回 8000 美元之上，挖礦股暴跌之後也出現反彈，撼訊 (6150) 漲停。其它風電股上緯股 (3708)，華城(1519) 也強漲! 弱勢股方面: 包括瑞昱 (2379) 跌停，穩懋 (3105) 續跌，被動元件族群為弱勢族群代表，包括國巨 (2327)，奇力新(2456)，禾伸堂(3026) 等大跌逾 6%!

台股短短四天跌掉近 500 點，短線已有條件有機會出現反彈，但整體下跌趨勢尚未結束，搶反彈手腳要快狠準，低買高賣，選股鎖定當下趨勢主流個股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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