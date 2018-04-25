【日盛投顧】指標進入超賣區醞釀反彈

◆盤勢分析

1. 週二美股下跌，週三台股開低拉高震盪，最高點 10,573 點未站回年線（10,587 點），最低點 10,489 點跌破週二低點 10,540 點，終場指數下跌 19.53 點，跌幅 0.18%，收在 10,559.97 點，收紅 K 棒留下影線，成交金額為 1,351.55 億元，小於 5 日均量（1,493 億元）但大於 20 日均量（1,299 億元）。三大法人合計賣超 71.38 億元：外資賣超 71.81 億元、投信賣超 5.64 億元、自營商買超 6.07 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於築底後反彈。

（2）、均線：支撐為 10,300-10,400 點，壓力為半年線（10,790 點）附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（19）進入超賣區，短線醞釀反彈。

3. 選股方向可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。

盤面短線主流為被動元件、工業 4.0、生技、原物料

1. 蘋概：

雖然手機市場成長趨緩，但市場預期 APPLE 下半年拉貨動能可望轉強，3008 大立光、3406 玉晶光、2439 美律、3673TPK-KY 等週三轉強。

2. 半導體：

5434 崇越、6196 帆宣、6532 瑞耘等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用，美國對中興的出口禁令台灣晶片廠有機會受惠，IC 設計相關有 2454 聯發科、4947 昂寶 - KY、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。第一季獲利佳，記憶體 2337 旺宏、2344 華邦電跌深後反彈。

3. 被動元件：

日商退出低階市場，產品漲價及併購想像題材一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新、3537 堡達、2478 大毅、2375 智寶等。

4. 工業 4.0：

智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、4555 氣立、6414 樺漢等。

5. 原物料：

台灣前瞻基建及美國基礎建設商機可留意 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2030 彰源、2031 新光鋼、1605 華新等，原油位處相對高檔，指標股包括 ABS1312 國喬、1309 台達化、EG1710 東聯及蠟相關的 1742 台蠟等。大陸水泥市況有利 1101 台泥、1102 亞泥、8463 潤泰材等。

6. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、1795 美時、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、4111 濟生、生物相似藥 6541 泰福 - KY 、4726 永昕、醫材 6499 益安、4107 邦特、4104 佳醫、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、1783 和康生、醫美 1786 科妍、4728 雙美、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

7. 台幣貶值受惠股：

美元指數轉強，外銷概念股可望受惠，可留意車用相關如 1527 鑽全、1536 和大、2231 為升等。

8. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、2903 遠百等。

9. 金融：

美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。