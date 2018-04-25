【華冠投顧】武傑電台:台股止穩了!?

◆ 壓縮的小皮球

在美股重挫的影響下，台股早盤加權指數下跌 - 37 點開出，一度重挫 - 90 點；中盤過後，低檔買盤持續加溫，指數震盪走高，收盤小跌 - 19 點作收，收在 10559 點，成交量 1351 億。

受到美股的拖累，讓今天多頭反攻受阻；但是今天盤中的表現來看，台股從開盤後，低檔買盤就出現近期少見的強勁。顯示台股在跌破 10700 點後，雖然出現結構性的多殺多；但是賣壓來源，除了外資以外，再來就是散戶。這樣的籌碼變化，給台股接下有強彈的機會；雖然短線遇到美股的衝擊，但是在低盤買盤加溫下。台股就像是『壓縮的小皮球』… 壓的愈深就彈的愈高!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤下跌 16 點，最終收盤收跌 117 點，收在 10579 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 大洋 KY(5907):

3 月營收 5 億 5501 萬元，較上月減少 9.32%，較 106 年同月增加 17.97%；累計 1-3 月營收 16 億 9115 萬元，較 106 年同期增加 8.53%。

操作建議：生技、內需、中概股接棒台股多頭人氣，股價放量攻擊，可望來反應去年的獲利。短線支撐：27.5 塊。

2. 元富證 (2856):

新光金與元富證在「試婚」逾 10 年後，終以 1 股元富證換發 0.96 股新光金方式、相當於以溢價 18.8％的每股 12 元正式「迎娶」元富證。

操作建議： 12 塊的收購價，今天已經提前爆量；明天股價就反應完畢，沒有追價空間。

3. 鴻海 (2317):

第 1 季營收較去年第 4 季大減 40%，受到蘋果產品對鴻海獲利貢獻較高，因此營收規模縮小狀況下，第 1 季財報表現恐不太好看。另外，市場也預期，蘋果 (AAPL-US) 將在 5 月 1 日美股盤後公布財報，預料在 iPhone X 銷售狀況不如預期下，蘋果獲利表現也有壓力。

操作建議： 受到外資轉換持股影響，股價表現弱勢；不過，目前鴻海股價已經明顯偏低，短期可望 80 塊附近築底。

4. 聯發科 (2454):

今年將全面改選董事，而因該公司董事等內部人持股比重僅 2.98%，為此，本次的董事改選備受關注，但市場預期，應不致於會大變動。

操作建議：5G、物聯網、AI 都是聯發科下階段成長動能，350 塊以下建議都逢低呈接。

5. 中美晶 (5483):

在半導體矽晶圓供需吃緊下，我國最大半導體矽晶圓廠環球晶營運可望持續攀峰，而其母公司中美晶持有環球晶 50.84% 股權，母以子貴，將是最大受惠者。

操作建議： 股價反應漲價消息，短期基本面已經跟不上股價；短線技術面操作即可。短線支撐：118 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4190 佐登 KY、1783 和康生、5907 大洋 KY、1795 美時、6472 保瑞… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2379 瑞昱、5481 華韡、2327 國巨、2456 奇力新、3105 穩懋、3645 達邁、3035 智原… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估