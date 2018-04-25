日均產油998.2萬桶 沙烏地超越俄羅斯成最大產油國

據俄羅斯聯邦統計局 23 日公佈的數據顯示，沙烏地阿拉伯 2 月日均產油量超過俄羅斯，成為當月全球最大產油國。

數據顯示，沙烏地阿拉伯 2 月日均產油 998.2 萬桶，俄羅斯產油 953.3 萬桶。在今年 1 月，沙烏地日均產油 997.6 萬桶，俄羅斯為 1052.8 萬桶。

中新網報導，被沙烏地超越之前，俄羅斯已連續 11 個月穩坐頭號產油國交椅。聯邦統計局數據顯示，俄羅斯今年前 2 個月的石油出口額占出口總額的 29.9%，較去年同期小幅上漲。

沙烏地阿拉伯為石油輸出國組織 (OPEC) 最大產油國。沙烏地王儲薩勒曼 3 月底說，OPEC 與非 OPEC 產油國俄羅斯正考慮簽訂一份期限為 10 年至 20 年的原油減產長期協議，以調控全球原油供應、穩定原油價格。

在國際原油市場上，美國頁岩油革命方興未艾，產量強勁復甦，出口持續增長。美國已成為沙烏地阿拉伯、俄羅斯等傳統產油國的競爭對手。

國際能源署 (IEA)2 月 27 日公布的報告指出，到 2019 年，美國將取代俄羅斯成為全球最大的石油生產國。

2017 年，美國原油日產量自 1970 年代以來首次超過 1000 萬桶，因此超越沙烏地阿拉伯。IEA 在今年 2 月時估計，到 2018 年底，美國的石油產量將超過 1100 萬桶，俄羅斯的產量剛好低於這個水準。

IEA 執行主任比羅爾 (Fatih Birol) 認為，美國石油產量在 2020 年前不會達到峰值，且預計在未來 4-5 年不會出現下降。