【異動股】醫藥股午後強勢 一心堂(002727-CN)漲停

午後，醫藥制造板塊表現強勢，截止發稿，一心堂(002727-CN)漲停報29.07元，海辰藥業(300584-CN)漲9.85%報43.38元，普利制藥(300630-CN)漲9.4%報94.63元，安圖生物(603658.85%報63.12元，長生生物(002680.36%報23.46元，博濟醫藥(300404-CN)、康泰生物(300601-CN)、智飛生物(300122-CN)、九典制藥(300705-CN)漲超7%，辰欣藥業(603367-CN)、北大醫藥(000788-CN)、貝達藥業(300558-CN)等股紛紛大漲超6%。

藥明康德作為國内規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業，是CRO(醫藥研發合同外包服務機構)行業龍頭，被稱為醫藥界“華為”。如今終于回歸A股，昨日開始申購，回到20多倍的市盈率發行，同時頂着獨角獸第一股的光環，其上市後股價的市場空間讓投資者充滿想象。

申萬宏源表示，藥明康德對應的發行市盈率僅為22.99倍，顯著低于醫藥制造行業市盈率，“折價”程度高，上市後股價上漲空間較大。

藥明康德上市後，兩類相關股票後市機會被機構普遍看好。一是參股或間接參股藥明康德的相關上市公司：信邦制藥、海南海藥、泛海控股、昆藥集團。二是藥明康德所屬的CRO(醫藥研發外包)領域以及與之相近的CMO(醫藥定制生産)/CDMO(醫藥定制研發生産)領域市場熱度將升溫。相關龍頭股包括：昭衍新藥、凱萊英、泰格醫藥、百花村等。

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