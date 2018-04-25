特朗普說美國近期將派代表團赴華磋商貿易問題

新華社4月25日消息，美國總統特朗普24日表示，美國財政部長姆努欽和貿易代表萊特希澤將在未來數日率領代表團前往中國就貿易問題進行磋商。

特朗普當天在與法國總統馬克龍舉行雙邊會議前告訴媒體，中美雙方對磋商相當認真。

中國商務部日前表示，中方已收到美方希望來北京就經貿問題進行磋商的信息，中方對此表示歡迎。

近期，美國發布對華“301調查”報告，抛出500億美元征稅産品建議清單，之後又考慮再對中國1000億美元出口商品加征關稅。多方學者認為，美國此舉有違世界貿易組織原則和精神，將嚴重損害全球多邊貿易體系。

剛剛結束的國際貨币基金組織與世界銀行春季會議呼籲各國反對單邊主義、捍衛以規則為基礎的多邊貿易體系。

中國商務部新聞發言人日前表示，美方依據其“301條款”，公布對中國征稅産品建議清單的措施，完全抛棄了多邊規則，是典型的單邊主義、貿易保護主義的行徑。中方已在世貿組織争端解決機制項下，將美方相關征稅建議措施訴諸世貿組織。

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