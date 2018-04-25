【上市改革】劉怡翔:加強對投資者教育

港交所新上市規則下周實施，財經事務及庫務局局長劉怡翔料會有一定數量公司申請。已要求這些同股不同權公司的企業管治委員會成員，必須是獨立非執董、小股東投票權需要達一成、創始股東的十倍投票權亦有限制範圍等，預期可以對投資者發揮保障。

再被問及香港沒有集體訴訟權，劉怡翔表示，根據以往案例，美國就這些同股不同權公司的集體訴訟多是跟公司披露有關；至於倫敦方面的相關訴訟亦主要是跟競爭有關，兩者均非跟股東投票權相關。而香港法院目前有代表性訴訟，苦主提訴訟後勝訴，日後判詞亦可以伸延至其他苦主，某程度亦提供一定保障。他重申，外國的集體訴訟權有其弊端，容易被濫用，對經濟發展及社會處理亦非絕對好事。

他指出，引入同股不同權後，將有助更多創科公司來港上市，亦符合特區政府於早前施政報告中提到，投放更多資源吸引新經濟公司來港發展的目標。未來政府會透過本地的投資者教育中心加強宣傳，推出短片及講座，讓投資者了解這方面的發展。

他又提出，創科公司的回報可能好高，但風險亦大，需要特別留意，而部分創科公司可能曾經在其他地方上市，投資者可以參考公司過往的業績。

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