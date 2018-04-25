上班族有兩大風險擔憂 保險規劃聚焦意外和重疾險

上班族普遍為家裡經濟的頂梁柱，上有父母、下有子女，而這類族群通常有兩大擔憂，包括自己倒下造成收入暫停，以及擔憂父母倒下，收入需支付龐大的醫療費或是長期的照護費用。壽險業者表示，上班族應早點進行合適的保險規劃，建議可聚焦意外險或是重大疾病險。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，發生重大疾病或意外傷殘，一般 3 到 5 年內是無法正常上班，情況嚴重者，甚至得長期照顧，無法再繼續上班，不過，家庭生活支出、房貸、子女教育費不會隨之消失，還有後續的療養費用，可能會是沉重的負擔。

一般上班族或勞工朋友，大都有健保可減輕醫藥費、手術費等醫療費用負擔，因此建議以重疾險及意外險為主要保險規劃，做為一旦不幸罹病或遭逢意外時收入損失的補償，至於合適的保障額度，建議以年收入的 3 到 5 倍規劃重疾險保額，以 5 到 10 倍的年收入規劃意外險保額。

另外，若父母其中一人因意外或疾病倒下而需長期照護，長壽反而變成懲罰，而考量銀髮族年紀高、因意外或疾病造成失能或殘廢的機率高，在有限預算前提下，保險商品規劃建議以類長照險為主。

至於許多上班族擔心父母會因投保前的體檢結果，造成被拒保或被限制投保額度，故傾向找標榜「不問體況一率承保」的保險產品。

AIA 友邦人壽提醒，無論投保者年齡，投保任何險種都有「既往症不理賠」的規定，即便於投保時可以不體檢或是慢性疾病仍被承保，但仍建議在投保前主動告知過往病史，以免日後真的需要保險保障時，卻發生無法理賠的糾紛。