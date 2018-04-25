消息稱通用汽車和韓國磋商擴大28億美元的投資計劃

據路透社報道，一位資深的政府知情人士周三表示，通用汽車和韓國正在就擴大對旗下韓國公司的投資規模進行磋商，之前提議的投資規模為28億美元。

韓國通用(GM Korea)周一與工會在最後時刻達成薪資協議，避免了破産，并為其可能獲得政府金融援助鋪平道路。

通用汽車曾表示，將為”28億美元投資中其所占部分”提供資金支持，條件是工會做出讓步且政府提供支持;這將為兩款新型運動型車(運動休旅車，SUV)在韓國生産鋪平道路。

國營的韓國産業銀行(KDB)此前表示，按照其持有韓國通用汽車17%股權比例，可能會提供約5，000億韓元(4.684億美元)資金幫助通用汽車在該事業的投資。

“通用汽車已表示，有意將新注資規模提高至比先前計劃更高的水準，并要求韓國産業銀行根據持股比例擴大出資，”該消息人士向路透表示，消息人士因事屬機密而要求匿名。

他對投資規模不予置評。

韓國網絡媒體MoneyToday周三報導指出，通用汽車稱將把投資規模擴大到超過4萬億韓元，意味着韓國産業銀行的支出也將增加到7，000億韓元。

通用汽車和韓國産業銀行皆不予置評。

文章來源：路透中文網

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