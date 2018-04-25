〈金管會立院備詢〉人民幣TRF讓投資人慘賠逾732億元 銀行呆帳達168億元

人民幣 TRF（目標可贖遠期契約）曾導致投資人損失慘重，金管會統計指出，從 2014 年 1 月到 2017 年 6 月間，投資人淨損失高達新台幣 732.54 億元。而截至 2017 年 11 月底，整體銀行因 TRF 打銷呆帳和提撥備抵呆帳金額，總共高達 168 億元，且目前還有 84 件爭議案件還在處理。

金管會主委顧立雄今 (25) 日赴立法院財政委員會進行「銀行銷售 TRF（目標可贖回遠期契約）業務檢討」專題報告，顧立雄表示，過去人民幣持續長期升值趨勢，但因大陸近年推動人民幣國際化，增加人民幣匯率震盪幅度，至 2014 年開始出現劇烈貶值波動，導致對人民幣走勢判斷不同的人民幣 TRF 商品投資人遭受損失，引起投資爭議。

據金管會提供統計數據，自 2014 年 1 月至 2017 年 6 月，各銀行客戶操作人民幣 TRF 商品已到期契約實現淨損失高達 732.54 億元，而各銀行截至 2017 年 11 月累計轉銷呆帳 94 億餘元，且因應客戶違約提撥備抵呆帳總額高達 74 億餘元，因此全體銀行針對 TRF 呆帳高達 168 億元。

金管會表示，截至 2018 年 4 月 13 日止，TRF 爭議案件總計 290 件，銀行已配合處理件數，包括達成和解、銀行接受調處結果、進入仲裁等有 206 件，尚在處理件數共 84 件。

在人民幣 TRF 爭議事件爆發後，金管會對接獲投資人陳情的爭議項目進行檢查，並自 2014 年 6 月起陸續對銀行不當銷售 TRF 的缺失予以處分，共處分 5 波累計裁罰金額 1.04 億餘元。

金管會指出，目前 TRF 等複雜性高風險商品交易已回歸正常，市場風險在可控制範圍內，並已委託財團法人金融消費評議中心建置「銀行辦理複雜性高風險衍生性金融商品爭議事件調處機制」，提供投資人公平迅速的爭議調處程序。