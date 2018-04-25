絲路能源(08250-HK)與樂氏同仁訂戰略合作協議

絲路能源(08250-HK)公布，4月24日，公司與樂氏同仁訂立具約束力之戰略合作協議，以為落實合作諒解備忘錄所載之可能合作訂下框架。

初步合作方面，公司須於簽署合作協議後兩個月內按以下方式於深圳前海蛇口自貿片區設立一間全資附屬公司作為訂約各方於中國之大健康業務之唯一管理平台：公司將與樂氏同仁合作於深圳及其他地區開設新零售店舖以提高樂氏同仁中醫館之市場份額及品牌知名度。新店舖將由公司全資擁有，並負責進行股本投資，而樂氏同仁將提供相關品牌、商標及管理服務，每年管理費不超過新店舖淨溢利之34%。公司將對樂氏同仁之附屬公司進行盡職審查分析，以營運將於中國武漢、襄陽及隨州開設之新店舖。待公司信納相關盡職審查結果後，公司可能會投資上述公司之部分權益。待公司信納樂氏同仁現有中醫館之盡職審查結果後，公司可能會投資相關現有中醫館之部分權益。

上述合作之估計初步投資金額預期將約為7000萬港元，而上述合作須待進一步磋商後方可作實，並受制於訂約各方將予訂立之最終協議條款。

進一步合作方面，於設立管理平台後，訂約各方須深化彼等之合作，包括但不限於以下各項：倘樂氏同仁及其關聯公司將於中國開設任何新店舖，則樂氏同仁須知會公司，而公司將有優先權作相關投資倘樂氏同仁再引入投資者入股時，公司在同等條件下將有優先權參與有關投資機會。公司將有獨家權利使用樂氏同仁之所有商標及品牌。樂氏同仁須於合作協議六個月內向公司提供品牌及商標之詳盡清單。

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