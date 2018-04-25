台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月25日

當沖證交稅減半優惠在後天（廿七日）屆滿一年，立法院日前三讀通過「證券交易稅條例」修正案，將優惠期延長至二○二一年底。不過，為抗議民進黨政府處理軍人年金改革態度蠻橫，國民黨團昨天在立法院會散會前突襲，成功就證交稅修正案等四案提出復議，當沖降稅延長案恐出現空窗期。

台塑化與美國路易斯安納州州長愛德華茲（John Bel Edwards）昨（24）日宣布，台塑化在路州的石化園區計畫案啟動，共投資 94 億美元（約新台幣 2,782 億元），年底前完成環評，首期預計 2022 至 2024 年投產乙烯、丙烯，主要供應美國市場。

股匯雙殺！受到外資持續拋售台幣，引發進口商恐慌而大搶美元，台幣兌美元匯率昨盤中重挫逾 1 角，終場創近 4 個月新低，以 29.616 元兌 1 美元作收，貶值 8.8 分，合計台北和元太外匯市場成交量 15.42 億美元，匯銀主管認為，這波台幣走弱與外資匯出有關，「下探還沒結束」。

聯合報

軍人年改案波及 當沖降稅延長生變數

陸挖角 美光：離職率趨穩

台塑化砸 2700 億 在美蓋石化園區

經濟日報

台塑化砸 2,800 億 赴美設廠

失守年線 台股止跌 盯三訊號

凱基外匯交易員 一晚虧掉 2.4 億元

蘋果日報

郭董資產蒸發 680 億

台幣挫 4 個月新低 外資拋售「還沒結束」

蘋果下周季報 iX 銷量扯動蘋概股價

爭取 2 年 台版餘額寶終放行

中國時報

不敵平價百貨 A＋1 精品百貨 5 分店無預警歇業

股匯雙殺 年線失守台幣大貶

王永慶家族海外資產… 台灣 3.4 倍

工商時報

當沖降稅生變！藍委突襲提復議，當沖降稅恐現空窗期

台塑化路州石化園區 拚年底完成環評

國巨首季營收、獲利雙創高

自由時報

美中磋商接力登場 WTO 好忙

美光資深副總裁︰今年 DRAM 需求強勁

力成首季 EPS1.66 元 訂單接到 Q3