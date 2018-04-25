港股盤前─美股大瀉，且看A股能否扮演港股的救星

今天推介股份：

華能國際（902）- 第一季業績理想，股價在 0.7x P/B 過份低殘

1）A 股昨天突來的神勇（市場有一説法是因為中央政治局罕有地在前天的會議提及股市及經濟，令市場再產生救市憧憬；另有説法是因為週三開始降準，市場偷步炒上）令港股週二高開高走並以接近全日的高位的收盤，大升 381 點。昨天提及熊証重貨區 30500-30700，大部分恐怕已被回收了。成交金額按日上升約 11% 至 975 億。滬深港通總成交按日也上升約 23% 至 124 億，更鼓舞的是錄得淨流入金額約 16 億。板塊方面，升勢可說相當全面，水泥、內房和煤炭股較特出。反而值得一提的是騰訊，因其升幅只有 0.7%，跑輸了給恆指的 1.3%。另外，做空佔大市成交約 10.8%，是 4 月的新低。

簡評：港股昨天的大漲再一次顯示和 A 股的聯動性。升市而成交末能配合，可能又是一次借勢挾空而已。A 股的升因眾說紛紜，能否持續實屬末知之數；當然，南下資金又再一次轉向更令走勢頗難以預測。整體而言，一日的升市不代表甚麼，上落市格局依然末改，但強弱板塊開始先明，短期內還是避開科技股吧！牛熊証方面，熊証重貨區已上移至 30800-30999，或許還有誘因炒上屠熊。

2）受債息曾攀升越 3%、卡特彼勒指引第一季業績應是今年最佳水平、Alphabet 開支大升、3M 下調全年盈利預測等不利因素，美股三大指數高開低走。道指早段受可囗可樂、Verizon 及 United technology 帶動上升 131 點，但隨後急回。盤中曾一度大跌逾 600 點，收盤報跌 425 點或 1.74%。標指和納指則分別下挫 1.34% 及 1.7%。十年期國債債息最新報 3%。港股 ADR 回軟 172 點，拆合等於恆指 30464 點；騰訊 ADR 下挫逾 1.5%，拆合港幣 390.5。

簡評：美股大瀉應令港股早段受壓，但美股下跌的原因主要是個別公司的指引，在債息走高下引發拋售。港股近日的走勢較貼 A 股，且看 A 股今天能否持續昨天的升勢。

3) 新股訊息： 信報昨晚報導，平安好醫生（1833）認購反應持續升溫，綜合多家券商，招股第二日累計已借出孖展額超過 1400 億元，相當於公開發售部分超額認購逾 244 倍。另外，市場傳聞捷榮國際控股將於下週一開始其主版招股。捷榮是一間綜合 B2B 咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商。

4）港交所公布，大致落實《上市規則修訂諮詢文件》的建議，將於下周一起生效，並接受公司申請上市，預計首批同股不同權的公司在 6 月至 7 月根據新制度上市。

簡評：這和市場預期應沒有太大的落差。港交所（388）是受益者也不用懷疑。但相信這綠燈也末必能即時對港交所的股價有任何影響。

5）北汽（1958）宣布配售 420m 新 H 股，每股作價 $7.89，比現價折讓 8%。吉利（175）和力世紀（860）則分別宣布 / 計劃 成立新合營公司。