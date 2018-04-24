〈宏星攻商用VR〉跨足建築、汽車、零售各領域 今年營運看漲

宏碁 (2353-TW) 旗下宏星技術 (6681-TW) 積極搶進高階商用虛擬實境 (VR) 應用市場，今 (24) 日首度在台展示 StarVR 高階商用 VR 解決方案，副董事長高樹國強調，在商業應用方面已橫跨建築、汽車、軍事、航太、醫療、零售等產業，目前接洽中的客戶逾 3 位數，預計下半年成長動能強，今年營運將較去年顯著成長，會想辦法讓公司賺錢，但今年還不確定是否可以賺錢。

高樹國表示，VR 體驗市場產品分類包括智慧型手機、一體式、基於電腦等 3 大類，預估 2025 年市占比分別是 24%、20%、49%，體驗市場區間則可由消費、商業及沈浸度來區隔，宏星主要鎖定基於電腦的商業領域。

他指出，從 2016 年市場推出消費級 VR 產品以來，去年開始價格出現下滑，宏達電的 Vive 從 799 美元降價至 599 美元，臉書的 Oculus 從 599 美元降至 399 美元，出現 200 美元的降價，但是消費級 VR 的量並沒有大量的增加。

高樹國認為，從商用與消費型 VR 市場產值占比來看，今年將出現黃金交叉，預估到 2021 年商用市場產值占比將達 85%，消費市場則是下滑的表現。

他強調，宏星除持續耕耘定點式娛樂市場，在商業應用方面已與橫跨建築、汽車、軍事、航太、醫療、零售等產業的應用開發商合作打造高階虛擬實境生態系。

宏星去年營收近 1.3 億元、年增逾 756%，營業利益率 - 17.43%，稅後淨損 0.3 億元，每股淨損 1.1 元，今年第 1 季合併營收 185.5 萬元，年減逾 8 成。

高樹國表示，高階商用市場本來就跟消費市場不一樣，不會再踏回 PC 市場的規格戰輪迴，所以不在乎短期營收正負，在技術領先及客戶高認同度的情況下，對今年的營收有信心會有顯著成長，目前接洽中的客戶逾 3 位數，今年業績成長動能預計將在下半年顯現。

他強調，高端客戶並不太在乎價錢，而是產品能不能符合需求，雖然客戶難找，但是黏著度很高，所以對未來成長有信心，至於今年能不能賺錢，高樹國認為，新創公司本來有一個營運曲線，會想辦法讓公司賺錢，只是今年仍不確定是否可以賺錢。