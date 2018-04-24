【港股收評】成交低於千億 深度不足易出事

港股在午後果然升幅擴大，升幅約為400點。第一次作出如此精準的預測，實在太高興了。說完了廢話，重回正題。今日大市表現尚算不俗，可是成交額不足1000億元可以說是最大不足，亦可以說是弱點，反映出目前市場承接力不足。在未來數個交易日，大市走勢仍難讓人感到樂觀，投資者還是再作出更多觀察為佳。

恆生指數收市報30636點，升381點；國企指數收市報12244點，升244點，成交額為974.7億元。

內房股表現今日一枝獨秀，碧桂園(02007-HK)等多間內房股升幅均超過6%。內房股今日升幅會否太過份，投資者又會否太興奮？不排除出現此現象，所以若明日內房股延續今日升勢時，可以考慮先行沽出套現，再伺機於合適價位買回。低買高賣是投資者要致富必先懂得的技巧，但是，能否稱心如意地出手，則要視乎天時地利，無人可以說穿得準。

內銀及內險股今日雙雙高收，而匯豐控股(00005-HK)等多間銀行股上揚，後者與香港銀行拆息高企不無關係。事實上亦有大行因為本港銀行拆息高企，而推薦匯控，近來亦有專欄作家作出類近的推薦。對於友報專欄作家的意見，筆者是認同。理論上當美國聯儲局進一步加息，對匯控等大型銀行息差產生正面作用，再加上匯控有回購憧憬，所以匯控確實具有潛力。

煤炭股已連升兩日，其中兗州煤業(600188-CN)(01171-HK)H股升幅逾7%。今日再有就A﹑H股同時掛牌的中資企業將會實施A﹑H股全流通試點。不知何故兗煤H股及馬鞍山鋼鐵(600808-CN)(00323-HK)H股均攀升，是否投資者兗煤及馬鋼可以率先受惠？不知道，而在上周五獲批准實施H股全流通的聯想今日又再升3%。升勢會否持續？並不預期，總之小心。

俄鋁(0486-HK)在午後升幅擴大至逾40%，惟最終如何解決美國政府對俄鋁的制裁，目前仍屬未知數，不排除在未來一段時間會出現調整。所以不應在此刻博反彈為佳。

2018年4月24日下午5時2分

文﹕張偉倫

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