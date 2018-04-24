【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，科技股繼續疲弱，美債收益率上升，加上美國考慮有條件解除對俄鋁（486.HK）的制裁導致金屬價格走低拖累大市。道瓊斯指數下跌 0.1% 至 24,449 點； 標準普爾指數微升至 2,670 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,129 點。

油價週一上升，因市場擔憂美國制裁可能打擊伊朗的原油產量。紐約 6 月期油上升 0.4% 至每桶 68.64 美元。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 1.1% 至每盎司 1,324.0 美元。

香港和內地股市週一下跌。海南省宣布實施房地產全域限購，內房股受壓，其中雅居樂（3383.HK）股價下跌 5.9%；油氣開採股也錄得下跌，聯合能源（467.HK）及中海油（2883.HK）股價分別下跌 7.0% 及 7.8%。個股方面，聯想控股（3396.HK）被選為首家參與 H 股全流通試點項目的公司，股價上升 1.0%；中國聯通（762.HK）2018 年首季股東應佔溢利按年升 2.4 倍，股價上漲 3.3%。恒生指數下跌 0.5% 至 30,254 點，國企指數下跌 0.4% 至 12,000 點，香港股市成交金額減少 11.2% 至 882 億港元。上證綜合指數下跌 0.1% 至 3,068 點，滬深兩市成交金額減少 11.2% 至人民幣 3,928 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ L'OCCITANE（973.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）經營數據，銷售淨額為 13.2 億歐元，同比下降 0.3%（按固定匯率計算增長 4.6%），較首三財季之下跌 0.6%（按固定匯率計算增長 3.0%）有所改善，但可比銷售增速為下降 1.0%（按固定匯率計算增長 3.7%），較首三財季之上升 0.3%（按固定匯率計算增長 3.9%）為差。

◇ 大唐發電（991.HK）公布 2018 年第一季發電量及上網電量分別約為 487 及 460 億千瓦時，同比分別增長 10.2% 及 10.1%，而平均上網電價按年上升 1.6% 至每兆瓦時人民幣 383 元。

◇ 兗州煤業（1171.HK）公布 2018 年第一季商品煤銷量同比增長 33.6% 至 2,741 萬噸，其中自產煤銷量為 2,324 萬噸，按年大增 42.5%。

◇ 麗珠醫藥（1513.HK）公布 2018 年第一季營業收入及股東應佔溢利分別按年增長 11.4% 及 26.3% 至人民幣 23.7 億元及 3.5 億元。

◇ 北京汽車（1958.HK）公布 2018 年第一季營業總收入及股東應佔溢利分別同比增長 9.3% 及 17.5% 至人民幣 398 億元及 16.0 億元。

◇ 李寧（2331.HK）宣布，以吊牌價計算，特許經銷商於 2018 年第四季度訂貨會之李寧品牌產品訂單（不包括李寧 YOUNG）錄得按年 10%-20% 低段增長，與第三季訂單增速相若。2018 年首季，整個平台之同店銷售按年錄得 10%-20% 低段增長，李寧銷售點於整個平台之零售流水按年錄得 10%-20% 中段增長，均與 2017 年第四季相當。

◇ 中國電力（2380.HK）公布 2018 年第一季度公司及其附屬公司合併銷售電量為 1,560 萬兆瓦時，同比增長 4.9%，與 2017 年全年增速之 5.4% 相若。

◇ 金茂酒店（6139.HK）公布 2018 年第一季入住率、平均房價及每間房收益分別同比下跌 0.3 個百分點、0.4% 及 0.8% 至 75.1%、人民幣 1,448 元及人民幣 1,087 元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)