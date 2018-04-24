【異動股】鋼鐵板塊高開高走 久立特材(002318-CN)漲超6%

今日早盤，鋼鐵板塊高開高走。截至發稿，久立特材(002318-CN)漲6.43%報6.79元，柳鋼股份(601003-CN)漲5.01%報7.54元，方大特鋼(600507-CN)漲4.49%報13.72元，南鋼股份(600282-CN)漲4.31%報4.84元，寶鋼股份(600019-CN)漲4.16%報9.51元，韶鋼松山(000717-CN)漲3.83%報7.04元，華菱鋼鐵(000932-CN)、三鋼閩光(002110-CN)、八一鋼鐵(600581-CN)、新鋼股份(600782-CN)等均紛紛上漲超3%。

工信部發布鑄造用生鐵規範企業名單，撤銷9家企業。本次覆核撤銷9家企業涉及高爐10座，高爐容積從108立方米到350立方米不等。

2018年需要再退出鋼鐵産能3000萬噸，拆除不合規的冶煉鑄造生鐵的高爐符合淘汰過剩産能的工作要求，同時也能夠促進鑄造行業提質增效，強化環境保護。短期看，環保高壓下鋼廠停産整頓，一定程度上壓縮了江蘇地區鋼材供給，非採暖季上下遊開工節奏的差異，有望支撐鋼價反彈;長期看，環保政策的不斷升級將倒逼鋼鐵企業實施環保技術改革，有利於鋼鐵行業走綠色、高質量的發展道路。

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