"金磚之父"發文：這些是本世紀最有前途的11個經濟體

西班牙《經濟學家報》網站4月21日刊載了高盛公司前首席經濟學家、“金磚之父”吉姆·奧尼爾的文章《本世紀最有前途的11個經濟體》，文章稱，這11個經濟體包括：韓國、墨西哥、印度尼西亞、土耳其、伊朗、埃及、尼日利亞、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉國和越南。這些國家的經濟和社會條件非常不同，財富水平也很不一樣。

吉姆·奧尼爾在文章中稱，2005年，高盛公司專家曾經列出一份“下一個11國(Next-11)”(以下簡稱N-11)清單，列舉有潛力在本世紀成為重要經濟體的11個國家，越南被包括在内。最近适逢越南、柬埔寨和老撾的節慶日，我不禁再次想起了這個主題。

文章稱，上個季度，越南的國内生産總值(GDP)實際增速(根據通貨膨脹率調整)報告為7.4%，超過中國。而據世界銀行預測，越南、柬埔寨和老撾今年的增速大緻相似。

吉姆·奧尼爾稱，N-11從未獲得過金磚國家印章。N-11隻是我們用來形容接下來即將出現的11個人口最多、排在金磚之後的發展潛力最大的新興經濟體。

文章指出，2005年提出N-11概念時，說到為什麽選擇11這個數字，大家開玩笑說因為這正好湊一個足球隊的球員數。無論是當時還是現在，N-11都是一個成員衆多的團體，它們是：韓國、墨西哥、印度尼西亞、土耳其、伊朗、埃及、尼日利亞、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉國和越南。這些國家的經濟和社會條件非常不同，財富水平也很不一樣。例如韓國現在的生活水平接近于歐盟，因此很多分析人士認為不應把它劃入新興經濟體之列。

文章稱，墨西哥和土耳其的富裕水平不如韓國，但是明顯比其他N-11國家富有，這些國家中有些還屬于世界最貧窮國家。此外，N-11中的亞洲國家(如菲律賓和越南)從2005年以來經濟增長顯著，而墨西哥的表現則讓人稍有失望，埃及的表現更差。

文章稱，N-11總共有大約15億人口，目前其名義GDP總量在6.5萬億美元左右。也就是說，它的人口稍多于中國和印度，其經濟規模約為中國的一半，但是比日本大，是印度經濟規模的兩倍還多。

文章稱，這些差異有助于解釋為什麽會從N-11分離出新的團體分類，例如MIST(墨西哥、印尼、韓國和土耳其)，現在看來，MIST未來或有可能代表全球GDP的2%至3%，但很可能沒有任何MIST國家的經濟規模能夠達到金磚國家的體量。

其餘7個N-11經濟體中，尼日利亞、越南還有伊朗的發展潛力最大，然而這幾個國家要成為超萬億美元的經濟體，也各自面對嚴重障礙，更别提代表全球GDP2%或3%的份額了。

文章稱，抛開各自不同的經濟前景，經濟觀察家和投資專業人員最看重的是，作為一個團體，N-11在過去10年裡實現了約4.5%的增長率，而它們在上個十年的增長率接近4%，它們的增長為世界經濟作出了顯著貢獻。

來源：參考消息網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)