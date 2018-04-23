郭廣昌: 復星助抗非洲瘧疾 死者400萬降至40萬

由中國企業家俱樂部主辦的“2018中國綠公司年會”於4月22日-24日在天津舉行，復星集團(00656-HK)董事長郭廣昌出席並演講。

郭廣昌指出，要做一個全球化的企業，有幾點非常重要：首先，一定要遵守人家的規則；第二，一定要做到互惠互利；第三，一定要人才全球化；第四，這意味著管理的速度要更快，企業要變成一個高效率的組織；第五，除了透明規範之外，一定要負起全球化的責任。

復星集團本身也是得益於2008年開始的全球化。這五年，復星集團的平均利潤每年增長25%以上，去年我們年報剛出來，獲得了132億人民幣的利潤。尤其是我們的負債在不斷降低，去年淨負債率到了50%以下。復星有一個願景——想為10億全球家庭製造幸福生活。這也是得益於一步步的全球化。

通過全球化，復星希望做全球家庭的全方位健康衛士；能夠讓更多家庭更快樂，例如在旅遊文化方面復星有地中海俱樂部；亦希望讓更多的家庭能夠有信任、及時、創新的金融綜合服務，在全球擁有7家保險公司。

郭廣昌強調，全球化企業第一要遵守人家的規則，不能說對我有利的時候就按照你的規則來。對我不利的時候，就按我自己的規則來，這樣沒人跟你玩。首先做好一個全球化的企業，一定要從靈魂深處認可，你是要按照全球化的規則來做的。

復星員工亦相當全球化。現在有2、3萬為復星工作的海外員工，而37位復星全球合夥人中，5位來自世界各地，包括日本、法國、葡萄牙、德國。

全球化亦意味著管理的速度更大，你要24小時，要變成一個高效率的組織。現代資訊技術讓我們的溝通更為便利，他用得最多的一個管理工具就是釘釘，所有的工作群都在釘釘裡面，一天有6、7個電話會議。

全球化除了透明規範之外，一定要負起全球化的責任。例如復星在全球做了青年創業計畫，以及協助非洲消滅瘧疾。

2003年復星全資收購的桂林南藥，桂林南藥擁有青蒿琥酯技術的許可權。發展至2010年復星用注射用的青蒿琥酯獲得了WHO的認證。2017年復星的青蒿琥酯注射用劑已經被2千多萬多名非洲重疾患者所用，其中大多數是小孩子、5歲以下；至今復星有2億美金的銷售。而非洲死於瘧疾的人員，高峰曾達200多萬，隨著復星的藥品到非洲去賣，至今已降至40多萬。他相信在未來5到10年，非洲將很少會有因為瘧疾而死亡。他期望能夠支援非洲能夠衛生條件更好，能夠非洲的經濟發展更好，最後非洲不會產生瘧疾，這才是一個承擔世界責任企業應該做的事。

來源: 新浪財經

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