〈LINE攻電信業〉攜手遠傳 鎖定3大族群推吃到飽資費

通訊軟體 LINE 今 (23) 日宣布攜手遠傳 (4904-TW) 搶進台灣電信市場，結合雙方品牌及資源推出 LINE MOBILE 一站式電信服務，預計明 (4/24) 日正式上線，主要鎖定聊天族、影音族及遊戲族推出不同的吃到飽資費，遠傳個人用戶事業執行副總尹德洋強調，這是繼與台新銀行及健身工廠後，第 3 個跨界合作案，主力在衝刺新申辦及攜碼客戶。

LINE 台灣總經理陳立人指出，LINE 目前在台灣用戶超過 1900 萬戶，今年第 1 季平均每日撥打 2700 萬通語音或視訊通話，最高紀錄曾創下 1 天撥打超過 1 億分鐘的一對一語音與視訊通話，平均每日使用 LINE 撥打語音通話的人數達 840 萬，代表 LINE 已經成為台灣用戶主要溝通工具。

另外，LINE TV 已累積 500 萬用戶，觀看時間超過 9500 萬小時，播放次數超過 10 億次；LINE TODAY 在周末的職棒直播，一場球賽同步觀賞人數超過 18 萬人，在行動遊戲部分，2013 年 3 月在台灣推出的遊戲總下載次數超過 1 億次。

陳立人表示，台灣用戶高黏著度是持續創新的驅動力，與遠傳推出 LINE MOBILE 一站式電信服務，針對聊天族、影音族、遊戲族三大族群的需求，推出不同傳輸速率的 4G 吃到飽資費方案，他強調，LINE 與用戶的接觸渠道，加上精算的資費及點數回饋，是進軍台灣電信服務市場的重要優勢。

尹德洋表示，LINE MOBILE 沒有手機補貼，主要是因現在消費者拉長手機使用時間，原本就有很多消費者不搭配手機，另外，全面吃到飽費率並沒有限期，僅依不同速率分成 299(10Mbps)、399(21Mbps)、499(不降速)，網內互打免費，網外依不同資費分別有 0、20 分鐘及 25 分鐘免費時數。