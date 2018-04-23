〈京元電新廠動土〉今年營運審慎樂觀 可望逐季成長至Q3見高峰

IC 測試京元電 (2449-TW) 今 (23) 日舉行銅鑼三廠動土啟用典禮，董事長李金恭會後指出，面對美中貿易戰，京元電客戶群分散，預期不會受到影響，而今年營運仍持穩，全年將優於去年，並可逐季成長至第 3 季，第 3 季更有機會見營運單季新高。

李金恭指出，4 月稼動率優於第 1 季，今年營運審慎樂觀，看好業績將優於去年；就半導體產業而言，今年也將較去年成長，京元電則可隨產業趨勢向上。

法人預期，京元電今年營運可望逐季成長，第 3 季有機會見高峰，應用部分，李金恭指出，今年車用電子、物聯網與高速運算需求不錯，前 2 者應用估較去年成長，高速運算則預估持穩。

他強調，今年車用方面，包含 ADAS、語音、娛樂裝置的滲透率提升，帶動產值成長，也推升京元電營運向上。

至於美中貿易戰，李金恭審慎看待，預期兩個大國貿易發生摩擦，短期對兩邊不利，京元電將密切觀察發展，不過公司客戶群分散，最大客戶營收比重低於 2 成，預期將不會受到影響。

蘇州廠進度方面，李金恭指出，B 棟廠房預計明年第 3 季開始量產，將滿足中國大陸 IC 設計廠客戶需求，目前蘇州廠每月營收約人民幣 5000 萬元，明年新產能投產後，營收規模將再向上。