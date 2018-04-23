【大行報告】德銀降瑞聲(02018-HK)目标價至160元 評級買入

德銀發表報告表示，由于蘋果公司削減旗下iPhone訂單、中國智能手機商去庫存、美元匯價貶值損及毛利下，相信其所主要研究覆蓋大中華地區智能手機生産供應鏈企業今年首季每股盈利將會弱于市場預期。該行估計，大中華地區主要智能手機生産供應商今年首季營運溢利可能較市場預測低約10%至20%。指大立光電(3008-TW)于4月12日公布首季業績疲弱，部份A股上市的智能手機部件生産商亦已預告首季業績出現倒退，如歌爾股份(002241-CN)、藍思科技(300433-CN)。

但該行預期，智能手機及個人電腦産業會受到中美貿易戰影響較少(因産業供應鏈已進行全球化，料非争議焦點)，主要晶片、射頻元件及操作平台主要為美國企業掌握；部件、聲學及光學部件由大中華企業掌握；顯示屏、記憶體及被動元件被日韓企業所掌握。額外開徵關稅會累及全球終端需求，亦不利中美兩國供應商。

德銀將瑞聲科技(02018-HK)目标價由180元下調至160元，維持「買入」評級；該行同時下調對可成科技(2474-TW)、緯創(3231-TW)、瑞儀(6176-TW)、鴻海(2317-TW)目标價。

然而，該行認為今年新iPhone或會將屏幕加大至分别6.5、6.1及5.8吋，功能上不會有重大突破；明年新iPhone或引入AR技術。基于此預測，估計瑞聲、可成科技及瑞儀可望受惠新iPhone屏幕升級趨勢，因産品需要更強的機件、纖細系統等。

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