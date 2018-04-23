今年爆款基金興全合宜首日上市折價效應明顯 一度跌停

曾是今年中國最爆款基金的興全合宜靈活配置混合型基金(163417-CN)周一首日上市，盤中折價效應明顯，一度跌停。在A股市場疲弱的大背景下，這只超大盤基金的折價交易應在大多投資者的意料之中。

該基金開盤報0.899元人民幣，早盤收報0.897元，跌6.37%；早盤該基金一度至0.862元的跌停位。

今年1月，興全合宜基金僅發售一天即結束發售期，募資327億元人民幣。該基金為一只封閉期為三年的產品，發行三個月後在深交所上市。

不過今年1月以來，A股市場整體疲弱，作為大盤基金的興全合宜亦表現不佳，上周五該基金單位凈值為0.9577元，已虧損4.2%，這三個月來僅少數時間其單位凈值超過1元面值。

更令投資人擔憂的是該基金的重倉股還”踩雷”了，其前十大重倉股中，近期被美國制裁的中興通訊(000063-CN)(00763-HK)赫然在列，該基金共持有2,509.7萬股中興通訊H股。

雖然中興通訊自上周二起開始停牌，但興全基金公司上周四已將旗下基金持有的中興通訊A股和H股的估值調低為25.36元和20.74港元，較停牌前的31.31元和25.6港元均低19%，相當於覆牌後兩個跌停。不過有媒體報導，國內部分基金公司將手中的中興通訊估值按四個跌停後計算。

按市場慣例來看，只有在股市極為火爆或該只基金特別受到市場追捧時，封閉式基金才會出現明顯溢價，一般情況下都會出現折價。(路透上海4月23日)

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