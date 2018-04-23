2018年一季度餘額寶規模增速創同比新低

4月23日，天弘基金管理有限公司(下稱“天弘基金”)披露天弘餘額寶貨币市場基金(下稱“餘額寶”)2018年第一季度報告。截至一季度末，餘額寶規模為16891.84億元，較前一季度規模增速進一步放緩至6.9%，當季度增速為成立以來同比最低，餘額寶的限購調整對規模增速控制作用明顯。

每逢農曆春節期間，市場資金往往相對緊張，貨币基金收益率會相對走高，貨币基金規模亦有明顯增長。據中國證券投資基金業協會公布的數據顯示，僅2018年前2個月，全市場貨币基金規模增長10694.04億元，相較于2017年底，貨币基金規模增速為15.8%。

春節期間市場收益走高的情況對餘額寶規模的影響亦非常直觀。記者梳理了餘額寶的季報發現，自成立以來，每逢一季度餘額寶均是規模增長最高的時期。剔除剛餘額寶成立初期規模增速較快的2014年初期數據，過往三年餘額寶一季度規模增速分别為22.9%(2015年)、22.8%(2016年)、40.9%(2017年)，平均增速為28.86%。

不過，從數據來看，餘額寶當前規模增速已經遠低于全行業貨币基金同期增速，且創成立以來的一季度規模增速新低。由此可見，餘額寶對個人申購、持有額度的調整、單日申購總額的控制，客觀上對餘額寶規模增速起到了明顯的調控作用，餘額寶規模增速逐步放緩，整體規模較為平穩。

餘額寶的基金管理人天弘基金表示，餘額寶的規模平穩，將有利于餘額寶繼續長期穩健運行，有利于其持續為廣大普通投資者創造收益，以更好地實現其普惠金融的産品價值。

據天弘基金公布的數據顯示，截至2017年底，餘額寶的持有人戶數為4.74億人，其中超過99%的持有人是個人投資者，人均持有額度僅為3329.57元，小額、分散的特性使餘額寶具有天然的穩定性，保證了餘額寶整體不會因資本市場波動而發生大幅波動，在一定程度上阻隔了風險的傳遞。

為了更好地保持餘額寶現金管理工具的基本定位，天弘基金始終把餘額寶的流動性管理放在首要位置。餘額寶投資組合中的平均剩餘期限低于行業平均标準，一季度餘額寶的投資組合平均剩餘期限僅為52天，其中49.49%的投資組合剩餘期限在30天以内，投資組合中的流動性充足，現金管理工具的定位進一步加強。

針對當前的市場環境，餘額寶基金經理王登峰認為，美聯儲在3月如期加息，美國長期無風險利率受經濟和政治影響，波動加大，帶動了全球資産價格調整;中國央行繼續實施穩健貨币政策，削峰填谷，2018年一季度市場資金面有所緩和，存單發行利率有所下行，10年國開債收益率顯著下行。在餘額寶的投資管理中，將始終風險管理放在組合管理最首要的位置，充分利用大數據分析在互聯網貨币基金管理中的突出作用，根據市場環境的改變，适時調整資産配置的品種及久期，在風險可控的基礎上，為持有人創造合意收益。

來源：中國證券網

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