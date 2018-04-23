購屋旺季正熱 買房優惠多

【文 / 住展雜誌】

每年的三到四月，是台灣新建案市場的傳統旺季，此時期不管是建商推案、或是民眾購屋都相對熱絡。

由於推案眾多，業者為了捉住民眾目光，吸引大家前來買房子，總是會大打廣告，推出一連串的購屋優惠；即使房子沒買成也沒關係，正所謂買賣不成仁義在，許多建案也準備好『膨湃』的賞屋禮，從吃的、玩的，乃至於到工藝教學，通通都有，讓民眾看屋就像出遊一樣有趣。

更有甚者，有的業者大手筆請來『明華園』上演好幾齣歌仔戲，有的業者則是邀請風水大師替民眾解惑，有的則送買房的民眾全室裝潢、家電、再含車位，可以說是卯足全力拚下去，就是要民眾心甘情願買單！

在優惠如潮水般湧現之際，買房子當然不能暈頭轉向，還是得仔細找尋好的標的才能下手。

至於好的標的在哪裡？優質潛力地點怎麼找？本刊一口氣企劃四篇買房特蒐專文：「環狀線買房大點兵」、「鐵道旁的置產區」、「住展房屋網熱搜區」、「上半年房市熱點區」；從捷運、台鐵，再到建商推案重點區、網路點閱熱門區，通通都不放過。

無論您是要買房、或是要作土地開發，本期文章都能替您指點新的方向。為什麼現在要進場買房子？關鍵就在於政府態度悄悄改變了。

以往在選舉年，各政黨總是把打房當成重要政見，但今年選舉卻聞不到這個味道；不僅不打房，政府還不斷釋出對房地產有利的訊息，例如先前宣布的調降公告現值、公告地價；再到近期，總統蔡英文更指示要釋出一千多公頃的產業用地。

除此之外，各地政府也頻頻拋出建設開發的利多。以大台北為例，台北市長柯文哲拚勁的推『台北雙子星』招商開發計畫，新北市長朱立倫則續推『三環三線』興建計畫，更不放棄積極爭取中央支持。

風向變了，房市光明就快到了。現在看屋、買房，或許是個值得考慮的好時機。祝您賞屋愉快！

本文摘自 2018 年 4 月 5 日出刊之《住展雜誌》432 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「小宅的地雷你不要踩！」、「這些年被誤解的人口紅利」、「包租公這樣做就對了！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 432 期

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