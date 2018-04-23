中國貿促會稱將努力化解ZTE遭制裁影響 加快推進中企合規管理

路透報導，針對美國商務部重啟對中國大型通訊設備廠—中興通訊 (000063.SZ)(0763.HK) 制裁禁令，中國貿易促進會 20 日建議，當務之急是通過多方面努力化解或緩解美國制裁對該公司的災難性影響，同時無論美方制裁令能否放寬，政府部門都應加快推進中國企業合規管理。中國貿促會表示，中興通訊案例將成為中國企業強化合規的一個里程碑事件。「中興通訊由於違規在 2017 年被美國處罰，又由於違反 2017 年和解承諾被再次受到更嚴厲處罰。美國的嚴厲制裁導致中興陷入生死存亡的危機。拋開兩國貿易摩擦因素，我們應該看到合規風險確實已經成為中國企業參與全球競爭的一個核心風險。」



中興通訊 20 日表示，希望通過溝通對話解決美國商務部禁令。而公司董事長殷一民午後表態，美國的禁令可能導致中興通訊進入休克狀態，對公司全體員工、遍佈全球的營運商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害。



貿促會認為，美國商務部此項行動可能對中興通訊帶來重大打擊，因其生產的設備中，估計有 25%-30% 的零件都是由美國企業提供。要求美方撤回命令並不現實，應該是爭取美方緩解或放寬禁令。並建議政府有關部門包括地方政府部門採取如下措施：促進和幫助中興通訊公司立刻拿出方案，並以行動來滿足所有書面和口頭的承諾；撤換相關管理層人員，以利在接下去與美國監管方面的溝通中獲得信任，獲得迴旋的空間；促進和幫助該公司進一步加強合規管理，並考慮中興通訊自己站出來，以此事件為案例向中國其他公司推廣合規 (如當年的西門子)，作為爭取獲得寬鬆對待的一個條件。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』