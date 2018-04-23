華為新一輪裁員以美國為主，年底或將徹底退出美國市場

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，全球最大的電信設備製造商之一的華為週末在總部深圳舉行的華為年度分析師峰會的閉幕之際宣布，公司已經十分肯定，美國市場已不再是其全球戰略的一部分。華為的輪值執行長徐直軍 (Eric Xu) 說，「有些事情我們無法改變，所以最好不要把它放在心上。借助這種方式，我們將有更多的精力和時間來更好地服務我們的客戶，並透過創造更好的產品來滿足客戶需求。在某些情況下，只要放手，我們會感到輕鬆許多。」



美國政府官員多次呼籲禁止華為和中興的產品，因為他們認為這是美國國家安全所面臨的一個威脅。



在 3 月的聲明中，美國聯邦通信委員會主席帕伊 (Ajit Pai) 說，「多年以來，美國政府官員一直對某些外國通信設備供應商在其通信供應鏈中所隱含的對美國國家安全的潛在威脅表示密切關注。通過路由器、交換機和其他網路設備中隱藏的『後門』，許多敵對的外國勢力可以趁機注入病毒或是其他惡意軟體，以竊取美國民眾的私人數據，監視美國企業，甚至做其他部分事情。」



華為最新一輪裁員正在進行，主要波及美國雇員。實際上，這也意味著華為將迅速縮減其在美國的業務規模 (包括銷售、市場行銷和其他業務部門)。華為位在美國總部設在德州普萊諾，其在 13 個區域辦事處雇用大約 1200 名員工，這些區域包括矽谷、布里奇沃特、新澤西、芝加哥和聖地牙哥。



華為的消費者業務包括智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和可穿戴設備，這些業務業已停止服務。這些業務的停止發生在華為決定不在美國出售其最新款的 P20 旗艦手機，以及其與美國電話電報公司 (AT&T) 和百思買 (Best Buy) 達成分銷協議之後。



據估計，到今年年底，華為將永久關閉其在美國的業務。然而，華為研發和技術導入 (就其供應鏈而言) 可能仍將會被保留，因為大部分業務與其在美國的市場活動無關。



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