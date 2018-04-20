【華冠投顧】下週行情很精彩 關鍵腳步別亂踩

◆盤勢分析

今天台股受到 2330 台積電暴跌衝擊，大盤 - 191 點小破半年線，雖說扣除台積電之後的跌點其實不算大，然而今天的大跌會比週二重挫具有風險性。週二大跌時，昇楷明確告訴大家殺盤是虛的，只是外資藉老共軍演之助來壓低台指結算的技倆，跌完馬上就上來，但今天的大跌屬於比較實質層面的利空，就算是法人也不見得能立即釐清利空是否出盡或者會不會擴散到其他智慧手機及虛擬貨幣挖礦供應鏈，另就技術面而言，大盤失守半年線連帶造成日 KD 與週 KD 指標同步死亡交叉，所以整體操作風險會比之前來得高，勢必有些個股會受到波及而遭砍殺。

清楚風險在哪裡之後，接下來就要問機會在哪裡？首先檢視近期內資控盤的幾大主流族群：一、生技族群強勢上攻；二、矽晶圓量縮整理；三、被動元件量縮整理；四、風電概念除 3708 上緯投控震盪較劇烈外，其餘普遍量縮整理... 從這幾大族群以及 OTC 指數正向的價量關係可明顯得知「控盤內資沒落跑」，因此這些有大人照顧的族群，都是最佳鎖定焦點，可留意蠢蠢欲動訊號。

除了上述族群外，近日也開始出現一些大盤震盪但表現硬挺甚至強到逆勢的個股，活生生的例子就是昨日帶學員卡位的 PCB 蘋概股《全家藝起來》，除了具備基本面利基點外，其蘇州廠幾天前才遭到中國官方搞烏龍限制廢水排放，可是遇到利空卻回檔無量，更奇的是週二大盤暴跌竟然可以逆勢，這種「疾風知勁草」的選股法常常可以先卡位到大咖介入的個股，結果今天繼續逆勢突破前波高點。最近的例子還有《6123 上奇》、《1515 力山》... 等等，若是嫌主流族群大家都知道或者不想耗費時間等整理，就讓昇楷協助你。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。