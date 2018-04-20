【豐銀投顧】就算是外資也會犯錯 期待下週量縮

◆盤勢分析

昨天台積電大漲帶動大盤反彈 124 點，今天馬上又因台積電展望不佳而下跌 191 點。昨天外資期貨才一口氣進 1 萬多口，今天馬上又反手賣出 1 萬 9 千餘口。這種直上直下的走勢如果連續做錯二天且都是相反方向的話，損失會特別慘重。很多人把今天台積電的下跌牽扯到美國嚴懲中興有關，其實不甚正確。中興事件對台積電的影響不會比蘋果來的大，此次台積電的展望不佳與蘋果銷售不佳及虛擬貨幣需求不穩定較為有關。況且這只是個「展望」，也就是風向球，並不是已經確定第二季的業績必定不佳，因此個人覺得今日台積電的下跌其實也沒有那麼令人害怕，畢竟前一陣子的台積電本來就弱，今天再弱也反映的差不多了，不過短線上難免還要震盪。

向來投資人很喜歡看外資的進出來做，但其實外資的進出只是伸縮罷了，須知外資的理財工具繁多，但投資人卻只盯著每日的期貨淨多單的增減，往往就陷入了見樹不見林的毛病。操作指數該看的就只有台積電一檔股票，台積電是全球半導體發展趨勢的一環，不能單純用技術面去分析這種國際企業。這一陣子的指數疲弱主凶，正是權王的無作為。而今天台積電拉回到今年 2/9 當時股災的低點附近，但這段時間台股卻仍然在高點而沒和台積電同步走低。顯示台積電不在時，有其他股票幫忙撐住指數，接下來台積電就必須盡快歸隊，否則其他類股能再撐多久，就不得而知了。

至於下週的操作要怎麼做？首先要看量能的變化。筆者一再的給投資人一個觀念，當大盤出現拉回走勢，特別是急跌的走勢時，若要止跌，必須先求截斷空方下殺的速度，再求改變空方的方向。而要截斷空方的速度，就要先截斷其量能，因此下週唯一的止跌良藥便是量縮二個字。只要量能萎縮，空方力道自然就會驟減，屆時才是極佳的切入點，因此短線不必管其他事情，留意量能變化即可。

豐銀投顧 李世新 分析師