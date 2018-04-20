【港股100強】蘇交科: 利用香港優勢到海外併購

國內工程諮詢民企一哥蘇交科，集團董事長符冠華應邀於4月19日，出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨“港股100強”頒獎典禮。他表示會利用香港優勢走出去。

符冠華介紹，蘇交科業務主要從事公路、橋樑、高鐵、水務等工程顧問諮詢，聘用上萬名員工，為諮詢行業民企第一位。於2012年在深交所上市，為第一家上市的工程諮詢公司，並為行為制定了準則。港珠澳大橋的內地一方工程認証就是蘇交科負責，並協助香港議會審核內地方的工程造價。

蘇交科曾先後戰略聯合了西班牙工程設計諮詢服務商EPTISA，以及美國環境檢測服務商—TestAmerica；業務遍及全球50多國及於30多國家設有辦公室。但他仍未認為蘇交科已走出去，因為集團在系統整合、文化整合上，仍未做到真正的容合在一起。

而中國的諮詢行業亦未有走出去，因為內地市場太好了，沒有很大的壓力；同時走出去面對的困難亦太多，遇到的風險太多；例如國家治理方式不一樣，語言不一樣；太多企業走出去付出了代價，讓後來的企業也不敢走出去。

不過，雖然近期發生了貿易戰，但他相信人類命運共同體趨勢不會改變，分工趨勢不會改變。因此期望與有意走出去的企業，期同刻服困難、排除風險。

事實上，蘇交科於2年前便在香港設立了蘇交科國際，因為香港有良好法律環境，資金自由流動，在全世界都是不可多得的。集團收購西班牙和美國公司，都是透過香港進行，利用香港資本優勢，到海外進行併購。

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